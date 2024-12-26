Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyonkarahisar namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 26 Aralık 2024 Perşembe günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 26 Aralık Perşembe Afyonkarahisar namaz vakitleri.
26 Aralık Perşembe Afyonkarahisar namaz vakitleri
Afyonkarahisar sabah namazı vakti
Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.39
Afyonkarahisar akşam namazı vakti
Afyonkarahisar akşam namazı: 17.49
Afyonkarahisar öğle namazı vakti
Afyonkarahisar öğle namazı: 13.03
Afyonkarahisar ikindi namazı vakti
Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 15.29
Afyonkarahisar yatsı namazı vakti
Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.13
Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri
Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.