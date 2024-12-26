Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 26 Aralık 2024 Perşembe günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 26 Aralık Perşembe Denizli namaz vakitleri.
26 Aralık Perşembe Denizli namaz vakitleri
Denizli sabah namazı vakti
Denizli’de sabah namazı imsak: 06.43
Denizli akşam namazı vakti
Denizli akşam namazı: 17.58
Denizli öğle namazı vakti
Denizli öğle namazı: 13.09
Denizli ikindi namazı vakti
Denizli ikindi namazı vakti: 15.37
Denizli yatsı namazı vakti
Denizli yatsı namazı vakti: 19.20
Denizli için haftalık namaz vakitleri
Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ