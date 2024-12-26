Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 26 Aralık 2024 Perşembe günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 26 Aralık Perşembe İzmir namaz vakitleri.

26 Aralık Perşembe İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.52

İzmir akşam namazı vakti

İzmir akşam namazı: 18.04

İzmir öğle namazı vakti

İzmir öğle namazı: 13.17

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 15.43

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 19.27

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.