Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Kütahya namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 26 Aralık 2024 Perşembe günü Kütahya’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Kütahya’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 26 Aralık Perşembe Kütahya namaz vakitleri.

26 Aralık Perşembe Kütahya namaz vakitleri

Kütahya sabah namazı vakti

Kütahya’da sabah namazı imsak: 06.42

Kütahya akşam namazı vakti

Kütahya akşam namazı: 17.50

Kütahya öğle namazı vakti

Kütahya öğle namazı: 13.06

Kütahya ikindi namazı vakti

Kütahya ikindi namazı vakti: 15.29

Kütahya yatsı namazı vakti

Kütahya yatsı namazı vakti: 19.14

Kütahya için haftalık namaz vakitleri

Kütahya için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.