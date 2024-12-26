Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 26 Aralık 2024 Perşembe günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 26 Aralık Perşembe Manisa namaz vakitleri.

26 Aralık Perşembe Manisa namaz vakitleri

Manisa sabah namazı vakti

Manisa’da sabah namazı imsak: 06.51

Manisa akşam namazı vakti

Manisa akşam namazı: 18.02

Manisa öğle namazı vakti

Manisa öğle namazı: 13.16

Manisa ikindi namazı vakti

Manisa ikindi namazı vakti: 15.42

Manisa yatsı namazı vakti

Manisa yatsı namazı vakti: 19.25

Manisa için haftalık namaz vakitleri

Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.