Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 26 Aralık 2024 Perşembe günü Uşak’ta sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 26 Aralık Perşembe Uşak namaz vakitleri.

26 Aralık Perşembe Uşak namaz vakitleri

Uşak sabah namazı vakti

Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.43

Uşak akşam namazı vakti

Uşak akşam namazı: 17.54

Uşak öğle namazı vakti

Uşak öğle namazı: 13.08

Uşak ikindi namazı vakti

Uşak ikindi namazı vakti: 15.33

Uşak yatsı namazı vakti

Uşak yatsı namazı vakti: 19.17

Uşak için haftalık namaz vakitleri

Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.