Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 3 Ocak 2025 Cuma günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Ocak Cuma İzmir namaz vakitleri.

3 Ocak 2025 Cuma İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.54

İzmir öğle namazı vakti

İzmir’de öğle namazı: 13.21

Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri: 3 Ocak Cuma Bursa namaz vakitleri Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri: 3 Ocak Cuma Bursa namaz vakitleri

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 15.49

İzmir akşam namazı vakti

İzmir’de akşam namazı: 18.10

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 19.32

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ