Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 3 Ocak 2025 Cuma günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Ocak Cuma İzmir namaz vakitleri.
3 Ocak 2025 Cuma İzmir namaz vakitleri
İzmir sabah namazı vakti
İzmir’de sabah namazı imsak: 06.54
İzmir öğle namazı vakti
İzmir’de öğle namazı: 13.21
İzmir ikindi namazı vakti
İzmir ikindi namazı vakti: 15.49
İzmir akşam namazı vakti
İzmir’de akşam namazı: 18.10
İzmir yatsı namazı vakti
İzmir yatsı namazı vakti: 19.32
İzmir için haftalık namaz vakitleri
İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ