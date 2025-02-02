Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi İzmir namaz vakitleri.

3 Şubat 2025 Pazartesi İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.45

İzmir öğle namazı vakti

İzmir’de öğle namazı: 13.30

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 16.17

İzmir akşam namazı vakti

İzmir’de akşam namazı: 18.42

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 20.01

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.