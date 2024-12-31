Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Bursa’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 31 Aralık 2024 Salı günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Bursa’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bursa’daki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 31 Aralık Salı Bursa namaz vakitleri.

31 Aralık Salı Bursa namaz vakitleri

Bursa sabah namazı vakti

Bursa sabah namazı imsak: 06.48

Bursa öğle namazı vakti

Bursa öğle namazı: 13.12

Bursa ikindi namazı vakti

Bursa ikindi namazı vakti: 15.34

Bursa akşam namazı vakti

Bursa akşam namazı: 17.55

Bursa yatsı namazı vakti

Bursa yatsı namazı vakti: 19.20

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Bursa için haftalık namaz vakitleri

Bursa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ