Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Konya’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 31 Aralık 2024 Salı günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Konya’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Konya’daki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 31 Aralık Salı Konya namaz vakitleri.
31 Aralık Salı Konya namaz vakitleri
Konya sabah namazı vakti
Konya sabah namazı imsak: 06.31
Konya öğle namazı vakti
Konya öğle namazı: 12.58
Konya ikindi namazı vakti
Konya ikindi namazı vakti: 15.27
Konya akşam namazı vakti
Konya akşam namazı: 17.48
Konya yatsı namazı vakti
Konya yatsı namazı vakti: 19.09
Konya için haftalık namaz vakitleri
Konya için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.