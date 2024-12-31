Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Konya’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 31 Aralık 2024 Salı günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Konya’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Konya’daki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 31 Aralık Salı Konya namaz vakitleri.

31 Aralık Salı Konya namaz vakitleri

Konya sabah namazı vakti

Konya sabah namazı imsak: 06.31

Konya öğle namazı vakti

Konya öğle namazı: 12.58

Konya ikindi namazı vakti

Konya ikindi namazı vakti: 15.27

Konya akşam namazı vakti

Konya akşam namazı: 17.48

Konya yatsı namazı vakti

Konya yatsı namazı vakti: 19.09

Konya için haftalık namaz vakitleri

Konya için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.