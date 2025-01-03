Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Bursa’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 4 Ocak 2025 Cumartesi günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Bursa’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bursa’daki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 4 Ocak Cumartesi Bursa namaz vakitleri.

4 Ocak Cumartesi Bursa namaz vakitleri

Bursa sabah namazı vakti

Bursa sabah namazı imsak: 06.49

Bursa öğle namazı vakti

Bursa öğle namazı: 13.14

Bursa ikindi namazı vakti

Bursa ikindi namazı vakti: 15.37

Bursa akşam namazı vakti

Bursa akşam namazı: 17.58

Bursa yatsı namazı vakti

Bursa yatsı namazı vakti: 19.23

Bursa için haftalık namaz vakitleri

Bursa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.