Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Bursa’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 4 Ocak 2025 Cumartesi günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Bursa’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bursa’daki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 4 Ocak Cumartesi Bursa namaz vakitleri.
4 Ocak Cumartesi Bursa namaz vakitleri
Bursa sabah namazı vakti
Bursa sabah namazı imsak: 06.49
Bursa öğle namazı vakti
Bursa öğle namazı: 13.14
Bursa ikindi namazı vakti
Bursa ikindi namazı vakti: 15.37
Bursa akşam namazı vakti
Bursa akşam namazı: 17.58
Bursa yatsı namazı vakti
Bursa yatsı namazı vakti: 19.23
Bursa için haftalık namaz vakitleri
Bursa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ