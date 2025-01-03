Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Edirne’deki namaz saatleri belirlenmiştir. 4 Ocak 2025 Cumartesi günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Edirne’deki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Edirne’deki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 4 Ocak Cumartesi Edirne namaz vakitleri.
4 Ocak Cumartesi Edirne namaz vakitleri
Edirne sabah namazı vakti
Edirne sabah namazı imsak: 07.01
Edirne öğle namazı vakti
Edirne öğle namazı: 13.24
Edirne ikindi namazı vakti
Edirne ikindi namazı vakti: 15.42
Edirne akşam namazı vakti
Edirne akşam namazı: 18.03
Edirne yatsı namazı vakti
Edirne yatsı namazı vakti: 19.31
Edirne için haftalık namaz vakitleri
Edirne için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ