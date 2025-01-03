Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Edirne’deki namaz saatleri belirlenmiştir. 4 Ocak 2025 Cumartesi günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Edirne’deki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Edirne’deki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 4 Ocak Cumartesi Edirne namaz vakitleri.

4 Ocak Cumartesi Edirne namaz vakitleri

Edirne sabah namazı vakti

Edirne sabah namazı imsak: 07.01

Edirne öğle namazı vakti

Edirne öğle namazı: 13.24

Edirne ikindi namazı vakti

Edirne ikindi namazı vakti: 15.42

Edirne akşam namazı vakti

Edirne akşam namazı: 18.03

Edirne yatsı namazı vakti

Edirne yatsı namazı vakti: 19.31

Edirne için haftalık namaz vakitleri

Edirne için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.