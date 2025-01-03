Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 4 Ocak 2025 Cumartesi günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 4 Ocak Cumartesi İzmir namaz vakitleri.

4 Ocak 2025 Cumartesi İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.54

İzmir öğle namazı vakti

İzmir’de öğle namazı: 13.21

Merdan Yanardağ: "Özuğurlu'nun sözlerine katılmıyoruz, özür diliyoruz" Merdan Yanardağ: "Özuğurlu'nun sözlerine katılmıyoruz, özür diliyoruz"

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 15.50

İzmir akşam namazı vakti

İzmir’de akşam namazı: 18.11

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 19.33

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ