Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 4 Ocak Cumartesi Manisa namaz vakitleri.
4 Ocak Cumartesi Manisa namaz vakitleri
Manisa sabah namazı vakti
Manisa’da sabah namazı imsak: 06.53
Manisa öğle namazı vakti
Manisa öğle namazı: 13.20
Manisa ikindi namazı vakti
Manisa ikindi namazı vakti: 15.48
Manisa akşam namazı vakti
Manisa akşam namazı: 18.09
Manisa yatsı namazı vakti
Manisa yatsı namazı vakti: 19.32
Manisa için haftalık namaz vakitleri
Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ