Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 4 Şubat 2025 Salı günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 4 Şubat Salı İzmir namaz vakitleri.

4 Şubat 2025 Salı İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.44

İzmir öğle namazı vakti

İzmir’de öğle namazı: 13.30

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 16.18

İzmir akşam namazı vakti

İzmir’de akşam namazı: 18.44

Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri: 4 Şubat Pazartesi Aydın ezan saatleri Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saatleri: 4 Şubat Pazartesi Aydın ezan saatleri

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 20.02

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ