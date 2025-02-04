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İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 5 Şubat 2025 Çarşamba günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba İzmir namaz vakitleri.

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