Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 5 Şubat 2025 Çarşamba günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba İzmir namaz vakitleri.

5 Şubat 2025 Çarşamba İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.43

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İzmir öğle namazı vakti

İzmir’de öğle namazı: 13.30

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 16.19

İzmir akşam namazı vakti

İzmir’de akşam namazı: 18.45

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 20.03

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ