Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 5 Şubat 2025 Çarşamba günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba Manisa namaz vakitleri.

5 Şubat Çarşamba Manisa namaz vakitleri

Manisa sabah namazı vakti

Manisa’da sabah namazı imsak: 06.42

Manisa öğle namazı vakti

Manisa öğle namazı: 13.29

Manisa ikindi namazı vakti

Manisa ikindi namazı vakti: 16.18

Manisa akşam ezanı vakti

Manisa akşam namazı: 18.43

Manisa yatsı namazı vakti

Manisa yatsı namazı vakti: 20.01

Manisa için haftalık namaz vakitleri

Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden alınan yukarıdaki görselde yer almaktadır.