Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Bursa’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 6 Ocak 2025 Pazartesi günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Bursa’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bursa’daki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 6 Ocak Pazartesi Bursa namaz vakitleri.
6 Ocak Pazartesi Bursa namaz vakitleri
Bursa sabah namazı vakti
Bursa sabah namazı imsak: 06.49
Bursa öğle namazı vakti
Bursa öğle namazı: 13.15
Bursa ikindi namazı vakti
Bursa ikindi namazı vakti: 15.39
Bursa akşam namazı vakti
Bursa akşam namazı: 18.00
Bursa yatsı namazı vakti
Bursa yatsı namazı vakti: 19.24
Bursa için haftalık namaz vakitleri
Bursa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.