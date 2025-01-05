Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 6 Ocak 2025 Pazartesi günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Ocak Pazartesi İzmir namaz vakitleri.

6 Ocak 2025 Pazartesi İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.55

İzmir öğle namazı vakti

İzmir’de öğle namazı: 13.22

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 15.51

İzmir akşam namazı vakti

İzmir’de akşam namazı: 18.12

Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri: 6 Ocak Pazartesi Manisa namaz vakitleri Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri: 6 Ocak Pazartesi Manisa namaz vakitleri

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 19.35

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.