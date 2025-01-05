Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Ocak Pazartesi Manisa namaz vakitleri.
6 Ocak Pazartesi Manisa namaz vakitleri
Manisa sabah namazı vakti
Manisa’da sabah namazı imsak: 06.54
Manisa öğle namazı vakti
Manisa öğle namazı: 13.21
Manisa ikindi namazı vakti
Manisa ikindi namazı vakti: 15.50
Manisa akşam namazı vakti
Manisa akşam namazı: 18.11
Manisa yatsı namazı vakti
Manisa yatsı namazı vakti: 19.33
Manisa için haftalık namaz vakitleri
Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.