Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Bursa’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 6 Şubat 2025 Perşembe günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Bursa’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bu namaz saatleri, Bursa’daki camilerde yapılacak cemaatle ibadetler ve bireysel namazlar için belirlenmiştir. Bursa’daki namaz saatleri hakkındaki bilgileri sizler için derledik. İşte 6 Şubat Perşembe Bursa namaz vakitleri.

6 Şubat Perşembe Bursa namaz vakitleri

Bursa sabah namazı vakti

Bursa sabah namazı imsak: 06.35

Bursa öğle namazı vakti

Bursa öğle namazı: 13.23

Bursa ikindi ezanı vakti

Bursa ikindi namazı vakti: 16.09

Bursa akşam ezanı saati

Bursa akşam namazı: 18.35

Bursa yatsı namazı vakti

Bursa yatsı namazı vakti: 19.55

Bursa için haftalık namaz vakitleri

Bursa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.