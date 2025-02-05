Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 6 Şubat 2025 Perşembe günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Şubat Perşembe İzmir namaz vakitleri.
6 Şubat Perşembe İzmir namaz vakitleri
İzmir sabah namazı vakti
İzmir’de sabah namazı imsak: 06.42
İzmir öğle namazı vakti
İzmir’de öğle namazı: 13.30
İzmir ikindi namazı vakti
İzmir ikindi namazı vakti: 16.20
İzmir akşam namazı vakti
İzmir’de akşam namazı: 18.46
İzmir yatsı namazı vakti
İzmir yatsı namazı vakti: 20.04
İzmir için haftalık namaz vakitleri
İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ