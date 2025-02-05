Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 6 Şubat 2025 Perşembe günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Şubat Perşembe Manisa namaz vakitleri.

6 Şubat Perşembe Manisa namaz vakitleri

Manisa sabah namazı vakti

Manisa’da sabah namazı imsak: 06.41

Manisa öğle namazı vakti

Manisa öğle namazı: 13.29

Manisa ikindi namazı vakti

Manisa ikindi namazı vakti: 16.19

Manisa akşam ezanı vakti

Manisa akşam namazı: 18.44

Manisa yatsı namazı vakti

Manisa yatsı namazı vakti: 20.02

Manisa için haftalık namaz vakitleri

Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden alınan yukarıdaki görselde yer almaktadır.