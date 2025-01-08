Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan verilere göre, miladi takvim esas alınarak Bursa’daki namaz saatleri belirlenmiştir. 9 Ocak 2025 Perşembe günü, ibadetlerini düzenli yapmak isteyenler için Bursa’daki sabah, akşam, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının saatleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bursa’daki sabah namazı ne zaman kılınacak? İşte 9 Ocak Perşembe Bursa namaz vakitleri.

9 Ocak Perşembe Bursa namaz vakitleri

Bursa sabah namazı vakti

Bursa sabah namazı imsak: 06.49

Bursa öğle namazı vakti

Bursa öğle namazı: 13.16

Bursa ikindi namazı vakti

Bursa ikindi namazı vakti: 15.41

Bursa akşam namazı vakti

Bursa akşam namazı: 18.03

Bursa yatsı namazı vakti

Bursa yatsı namazı vakti: 19.27

Bursa için haftalık namaz vakitleri

Bursa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.