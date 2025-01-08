Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre İzmir namaz vakitleri. 9 Ocak 2025 Perşembe günü İzmir’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. İzmir’de sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 9 Ocak Perşembe İzmir namaz vakitleri.

9 Ocak 2025 Perşembe İzmir namaz vakitleri

İzmir sabah namazı vakti

İzmir’de sabah namazı imsak: 06.55

İzmir öğle namazı vakti

İzmir’de öğle namazı: 13.23

İzmir ikindi namazı vakti

İzmir ikindi namazı vakti: 15.54

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İzmir akşam namazı vakti

İzmir’de akşam namazı: 18.15

İzmir yatsı namazı vakti

İzmir yatsı namazı vakti: 19.37

İzmir için haftalık namaz vakitleri

İzmir için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ