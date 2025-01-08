Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 9 Ocak 2025 Perşembe günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 9 Ocak Perşembe Manisa namaz vakitleri.
9 Ocak Perşembe Manisa namaz vakitleri
Manisa sabah namazı vakti
Manisa’da sabah namazı imsak: 06.54
Manisa öğle namazı vakti
Manisa öğle namazı: 13.22
Manisa ikindi namazı vakti
Manisa ikindi namazı vakti: 15.52
Manisa akşam namazı vakti
Manisa akşam namazı: 18.14
Manisa yatsı namazı vakti
Manisa yatsı namazı vakti: 19.36
Manisa için haftalık namaz vakitleri
Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ