Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 9 Ocak 2025 Perşembe günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 9 Ocak Perşembe Manisa namaz vakitleri.

9 Ocak Perşembe Manisa namaz vakitleri

Manisa sabah namazı vakti

Manisa’da sabah namazı imsak: 06.54

Manisa öğle namazı vakti

Manisa öğle namazı: 13.22

Manisa ikindi namazı vakti

Manisa ikindi namazı vakti: 15.52

Manisa akşam namazı vakti

Manisa akşam namazı: 18.14

Manisa yatsı namazı vakti

Manisa yatsı namazı vakti: 19.36

Manisa için haftalık namaz vakitleri

Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.