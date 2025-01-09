10 Ocak 2025 Cuma günü, Uşak’taki namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen miladi takvime göre duyuruldu. İbadetlerini düzenli bir şekilde yerine getirmek isteyen Uşaklılar için sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı vakitleri açıklandı. Namaz vakitleri, dini ibadetlerini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek isteyenler için büyük önem taşırken, Uşak’ta 10 Ocak Cuma günü kılınacak namazların saatleri de merak konusu oldu. İşte 10 Ocak 2025 Cuma günü Uşak’taki namaz vakitleri...

10 Ocak 2025 Cuma Uşak namaz vakitleri

Uşak sabah namazı vakti

Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.46

Uşak öğle namazı vakti

Uşak’ta öğle namazı: 13.15

Uşak ikindi namazı vakti

Uşak ikindi namazı vakti: 15.45

Uşak akşam namazı vakti

Uşak’ta akşam namazı: 18.06

Uşak yatsı namazı vakti

Uşak yatsı namazı vakti: 19.28

Uşak için haftalık namaz vakitleri

Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.