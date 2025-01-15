Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitleri. 16 Ocak 2025 Perşembe günü Uşak’ta sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 16 Ocak Perşembe Uşak namaz vakitleri.

16 Ocak 2025 Perşembe Uşak namaz vakitleri

Uşak sabah namazı vakti

Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.45

Uşak öğle namazı vakti

Uşak’ta öğle namazı: 13.17

Uşak ikindi namazı vakti

Uşak ikindi namazı vakti: 15.50

Uşak akşam namazı vakti

Uşak’ta akşam namazı: 18.13

Uşak yatsı namazı vakti

Uşak yatsı namazı vakti: 19.34

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Uşak için haftalık namaz vakitleri

Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ