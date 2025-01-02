Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitleri. 2 Ocak 2025 Perşembe günü Uşak’ta sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 2 Ocak Perşembe Uşak namaz vakitleri.
2 Ocak 2025 Perşembe Uşak namaz vakitleri
Uşak sabah namazı vakti
Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.45
Uşak öğle namazı vakti
Uşak’ta öğle namazı: 13.11
Uşak ikindi namazı vakti
Uşak ikindi namazı vakti: 15.38
Uşak akşam namazı vakti
Uşak’ta akşam namazı: 17.59
Uşak yatsı namazı vakti
Uşak yatsı namazı vakti: 19.22
Uşak için haftalık namaz vakitleri
Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.