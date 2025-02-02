Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitlerini sizler için hazırladık. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Uşak’ta sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı ve cuma namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi Uşak namaz vakitleri.
3 Şubat 2025 Pazartesi Uşak namaz vakitleri
Uşak sabah namazı vakti
Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.36
Uşak öğle namazı saatleri
Uşak’ta öğle namazı: 13.21
Uşak ikindi namazı vakti
Uşak ikindi namazı vakti: 16.08
Uşak akşam ezanı vakti
Uşak’ta akşam namazı: 18.33
Uşak yatsı namazı vakti
Uşak yatsı namazı vakti: 19.51
Uşak için haftalık namaz vakitleri
Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ