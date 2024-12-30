Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitleri. 31 Aralık 2024 Salı günü Uşak’ta sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 31 Aralık Salı Uşak namaz vakitleri.
31 Aralık 2024 Salı Uşak namaz vakitleri
Uşak sabah namazı vakti
Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.45
Uşak öğle namazı vakti
Uşak’ta öğle namazı: 13.10
Uşak ikindi namazı vakti
Uşak ikindi namazı vakti: 15.37
Uşak akşam namazı vakti
Uşak’ta akşam namazı: 17.58
Uşak yatsı namazı vakti
Uşak yatsı namazı vakti: 19.21
Uşak için haftalık namaz vakitleri
Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.