Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitlerini sizler için hazırladık. 5 Şubat 2025 Çarşamba günü Uşak’ta sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı ve cuma namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba Uşak namaz vakitleri.

5 Şubat 2025 Çarşamba Uşak namaz vakitleri

Uşak sabah namazı vakti

Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.34

Uşak öğle namazı saatleri

Uşak’ta öğle namazı: 13.21

Uşak ikindi namazı vakti

Uşak ikindi namazı vakti: 16.10

Uşak akşam ezanı vakti

Uşak’ta akşam namazı: 18.35

Uşak yatsı namazı vakti

Uşak yatsı namazı vakti: 19.53

Uşak için haftalık namaz vakitleri

Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.