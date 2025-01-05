Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitleri. 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Uşak’ta sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Ocak Pazartesi Uşak namaz vakitleri.

6 Ocak 2025 Pazartesi Uşak namaz vakitleri

Uşak sabah namazı vakti

Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.46

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Uşak öğle namazı vakti

Uşak’ta öğle namazı: 13.13

Uşak ikindi namazı vakti

Uşak ikindi namazı vakti: 15.41

Uşak akşam namazı vakti

Uşak’ta akşam namazı: 18.03

Uşak yatsı namazı vakti

Uşak yatsı namazı vakti: 19.25

Uşak için haftalık namaz vakitleri

Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ