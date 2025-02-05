Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitlerini sizler için hazırladık. 6 Şubat 2025 Perşembe günü Uşak’ta sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı ve cuma namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Şubat Perşembe Uşak namaz vakitleri.

6 Şubat 2025 Perşembe Uşak namaz vakitleri

Uşak sabah namazı vakti

Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.33

Uşak öğle namazı saatleri

Uşak’ta öğle namazı: 13.21

Uşak ikindi namazı vakti

Uşak ikindi namazı vakti: 16.11

Uşak akşam ezanı vakti

Uşak’ta akşam namazı: 18.36

Uşak yatsı namazı vakti

Uşak yatsı namazı vakti: 19.55

Uşak için haftalık namaz vakitleri

Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.