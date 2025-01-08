Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitleri. 9 Ocak 2025 Perşembe günü Uşak’ta sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 9 Ocak Perşembe Uşak namaz vakitleri.
9 Ocak 2025 Perşembe Uşak namaz vakitleri
Uşak sabah namazı vakti
Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.46
Uşak öğle namazı vakti
Uşak’ta öğle namazı: 13.14
Uşak ikindi namazı vakti
Uşak ikindi namazı vakti: 15.44
Uşak akşam namazı vakti
Uşak’ta akşam namazı: 18.05
Uşak yatsı namazı vakti
Uşak yatsı namazı vakti: 19.28
Uşak için haftalık namaz vakitleri
Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.