Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Ocak Çarşamba Aydın namaz vakitleri.
1 Ocak Çarşamba Aydın namaz vakitleri
Aydın sabah namazı vakti
Aydın’da sabah namazı imsak: 06.50
Aydın akşam namazı vakti
Aydın akşam namazı: 18.07
Aydın öğle namazı vakti
Aydın öğle namazı: 13.17
Aydın ikindi namazı vakti
Aydın ikindi namazı vakti: 15.46
Aydın yatsı namazı vakti
Aydın yatsı namazı vakti: 19.29
Aydın için haftalık namaz vakitleri
Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ