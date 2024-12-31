Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Ocak Çarşamba Denizli namaz vakitleri.
1 Ocak Çarşamba Denizli namaz vakitleri
Denizli sabah namazı vakti
Denizli’de sabah namazı imsak: 06.45
Denizli öğle namazı vakti
Denizli öğle namazı: 13.12
Denizli ikindi namazı vakti
Denizli ikindi namazı vakti: 15.41
Denizli akşam namazı vakti
Denizli akşam namazı: 18.02
Denizli yatsı namazı vakti
Denizli yatsı namazı vakti: 19.24
Denizli için haftalık namaz vakitleri
Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ