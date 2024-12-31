Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Muğla namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Muğla’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Muğla’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Ocak Çarşamba Muğla namaz vakitleri.

1 Ocak Çarşamba Muğla namaz vakitleri

Muğla sabah namazı vakti

Muğla’da sabah namazı imsak: 06.47

Muğla öğle namazı vakti

Muğla öğle namazı: 13.15

Muğla ikindi namazı vakti

Muğla ikindi namazı vakti: 15.46

Muğla akşam namazı vakti

Muğla akşam namazı: 18.07

Muğla yatsı namazı vakti

Muğla yatsı namazı vakti: 19.28

Muğla için haftalık namaz vakitleri

Muğla için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.