Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyon namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Şubat Cumartesi Afyon namaz vakitleri.
1 Şubat Cumartesi Afyon namaz vakitleri
Afyonkarahisar sabah namazı vakti
Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.33
Afyonkarahisar öğle namazı vakti
Afyonkarahisar öğle namazı: 13.16
Afyonkarahisar ikindi namazı vakti
Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 16.01
Akşam ezanı Afyon
Afyonkarahisar akşam namazı: 18.26
Afyon yatsı namazı vakti
Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.45
Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri
Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alınan yukarıdaki görselde yer almaktadır.