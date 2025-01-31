Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyon namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Şubat Cumartesi Afyon namaz vakitleri.

1 Şubat Cumartesi Afyon namaz vakitleri

Afyonkarahisar sabah namazı vakti

Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.33

Afyonkarahisar öğle namazı vakti

Afyonkarahisar öğle namazı: 13.16

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 16.01

Akşam ezanı Afyon

Afyonkarahisar akşam namazı: 18.26

Afyon yatsı namazı vakti

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.45

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alınan yukarıdaki görselde yer almaktadır.