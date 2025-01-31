Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitlerini sizler için derledik. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Şubat Cumartesi Denizli namaz vakitleri.
1 Şubat Cumartesi Denizli namaz vakitleri
Denizli sabah ezanı vakti
Denizli’de sabah namazı imsak: 06.38
Denizli öğle namazı vakti
Denizli öğle namazı: 13.22
Denizli ikindi namazı vakti
Denizli ikindi namazı vakti: 16.09
Denizli akşam namazı vakti
Denizli akşam namazı: 18.34
Denizli yatsı namazı vakti
Denizli yatsı namazı vakti: 19.51
Denizli için haftalık namaz vakitleri
Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.