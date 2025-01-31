Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Muğla namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Muğla’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Muğla’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 1 Şubat Cumartesi Muğla namaz vakitleri.
1 Şubat Cumartesi Muğla namaz vakitleri
Muğla sabah ezanı kaçta okunur
Muğla’da sabah namazı imsak: 06.40
Muğla öğle namazı vakti
Muğla öğle namazı: 13.25
Muğla ikindi namazı vakti
Muğla ikindi namazı vakti: 16.13
Muğla akşam namazı vakti
Muğla akşam namazı: 18.38
Muğla yatsı namazı vakti
Muğla yatsı namazı vakti: 19.55
Muğla için haftalık namaz vakitleri
Muğla için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ