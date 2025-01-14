Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyon namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 15 Ocak 2025 Çarşamba günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 15 Ocak Çarşamba Afyon namaz vakitleri.

15 Ocak Çarşamba Afyon namaz vakitleri

Afyonkarahisar sabah namazı vakti

Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.41

Afyonkarahisar öğle namazı vakti

Afyonkarahisar öğle namazı: 13.12

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 15.45

Afyonkarahisar akşam namazı vakti

Afyonkarahisar akşam namazı: 18.07

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.28

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.