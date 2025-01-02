Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyon namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 2 Ocak 2025 Perşembe günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 2 Ocak Perşembe Afyon namaz vakitleri.

2 Ocak Perşembe Afyon namaz vakitleri

Afyonkarahisar sabah namazı vakti

Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.41

Afyonkarahisar akşam namazı vakti

Afyonkarahisar akşam namazı: 17.54

Afyonkarahisar öğle namazı vakti

Afyonkarahisar öğle namazı: 13.07

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 15.33

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.17

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.