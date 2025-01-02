Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 2 Ocak 2025 Perşembe günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 2 Ocak Perşembe Aydın namaz vakitleri.

2 Ocak Perşembe Aydın namaz vakitleri

Aydın sabah namazı vakti

Aydın’da sabah namazı imsak: 06.50

Aydın öğle namazı vakti

Aydın öğle namazı: 13.18

Aydın ikindi namazı vakti

Aydın ikindi namazı vakti: 15.47

Aydın akşam namazı vakti

Aydın akşam namazı: 18.08

Aydın yatsı namazı vakti

Aydın yatsı namazı vakti: 19.29

Aydın için haftalık namaz vakitleri

Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.