Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 2 Ocak 2025 Perşembe günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 2 Ocak Perşembe Denizli namaz vakitleri.

2 Ocak Perşembe Denizli namaz vakitleri

Denizli sabah namazı vakti

Denizli’de sabah namazı imsak: 06.45

Denizli öğle namazı vakti

Denizli öğle namazı: 13.13

Denizli ikindi namazı vakti

Denizli ikindi namazı vakti: 15.42

Denizli akşam namazı vakti

Denizli akşam namazı: 18.03

Denizli yatsı namazı vakti

Denizli yatsı namazı vakti: 19.25

Denizli için haftalık namaz vakitleri

Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.