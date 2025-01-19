Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitlerini sizler için derledik. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için 20 Ocak 2025 Pazartesi günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 20 Ocak Pazartesi Denizli namaz vakitleri.

20 Ocak Pazartesi Denizli namaz vakitleri

Denizli sabah namazı vakti

Denizli’de sabah namazı imsak: 06.44

Denizli öğle namazı vakti

Denizli öğle namazı: 13.20

Denizli ikindi namazı vakti

Denizli ikindi namazı vakti: 15.58

Denizli akşam namazı vakti

Denizli akşam namazı: 18.20

Denizli yatsı namazı vakti

Denizli yatsı namazı vakti: 19.40

Denizli için haftalık namaz vakitleri

Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.