Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 22 Ocak 2025 Çarşamba günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 22 Ocak Çarşamba Aydın namaz vakitleri.

22 Ocak Çarşamba Aydın namaz vakitleri

Aydın sabah namazı vakti

Aydın’da sabah namazı imsak: 06.48

Aydın öğle namazı vakti

Aydın öğle namazı: 13.25

Aydın ikindi namazı vakti

Aydın ikindi namazı vakti: 16.04

Aydın akşam namazı vakti

Aydın akşam namazı: 18.27

Aydın yatsı namazı vakti

Aydın yatsı namazı vakti: 19.47

Aydın için haftalık namaz vakitleri

Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.