Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Muğla namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 25 Ocak 2025 Cumartesi günü Muğla’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Muğla’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Ocak Cumartesi Muğla namaz vakitleri.
25 Ocak Cumartesi Muğla namaz vakitleri
Muğla sabah namazı vakti
Muğla’da sabah namazı imsak: 06.44
Muğla öğle namazı vakti
Muğla öğle namazı: 13.24
Muğla ikindi namazı vakti
Muğla ikindi namazı vakti: 16.07
Muğla akşam namazı vakti
Muğla akşam namazı: 18.30
Muğla yatsı namazı vakti
Muğla yatsı namazı vakti: 19.48
Muğla için haftalık namaz vakitleri
Muğla için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ