Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 28 Ocak 2025 Salı günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 28 Ocak Salı Aydın namaz vakitleri.
28 Ocak Salı Aydın namaz vakitleri
Aydın sabah ezanı saati
Aydın’da sabah namazı imsak: 06.45
Aydın öğle namazı vakti
Aydın öğle namazı: 13.27
Aydın ikindi namazı vakti
Aydın ikindi namazı vakti: 16.10
Aydın akşam namazı vakti
Aydın akşam namazı: 18.34
Aydın yatsı namazı vakti
Aydın yatsı namazı vakti: 19.52
Aydın için haftalık namaz vakitleri
Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ